揭開萬華阿公店神秘面紗 老司機曝阿姨有「特殊能力」

台灣這三天新增36例本土個案，獅子會、羅東遊藝場的群聚感染源仍待釐清，昨晚又傳出和平醫院爆出2名確診，各種消息讓民眾非常擔心害怕，胸腔內科主治醫師蘇一峰今在臉書發文透露，急診室湧入採檢人潮，其中一人曾與確診者用餐過，目前出現呼吸道症狀，已收治隔離等報告。

蘇一峰今在臉書發文表示，急診室塞爆，許多疑似病人需要採檢，採檢量是平常的好幾倍，「恐慌採檢人潮湧入塞爆急診，急診室醫護人員辛苦了。」

隔了一小時後，蘇一峰再度PO文更新現況，指出急診室湧入採檢的人潮之中，出現了一名曾與確診者用餐的人，目前出現呼吸道症狀，讓他嚇歪直呼「來了！怕爆，直接收住隔離等報告。」引發網友關注，「該來的總算來了」、「感覺不妙」、「好可怕！與確診者近距離聚餐，這種人沒居家隔離？可以在外趴趴走，還自行就醫？」

不少網友也留言表示，「各位醫護都辛苦了！感謝您們守護著台灣」、「第一線醫護做好防護措施」、「醫護真的辛苦了」。

(中時新聞網)