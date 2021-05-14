英國央行(BoE)行長貝利(Andrew Bailey)指出，儘管從利率設定到隱私都會有很大影響，然國家支持的數位貨幣可能會發揮一定的角色；「也許我們最終會有一個數位貨幣，而到那時，還需要數年時間」。

貝利表示，現金的使用正在減少，但是創建一個由央行支持的數位貨幣，將對金融市場產生重大影響；安全是一個問題；隱私更是一個非常大的問題。貝利認為臉書開發的數位貨幣已對資訊獲取方面發出了很多警訊。

英國財長桑納克(Sunak)在今年四月要求央行和監管機關研究創建數位貨幣的議題，以因應其他加密貨幣的挑戰。

行長在周四公開活動的問答中還回應其他問題，認為推升通膨的因素可能不會持續下去，但英國央行非常關注此一發展。「真正的大問題是，較高的通膨會不會持續下去，我們的觀點是，在至今我們所看到的基礎上，我們認為不會」。

在被問到與歐盟達成新的金融業服務協定的進度之時，貝利說，目前沒有希望就金融業的「對等的」規則達成協議，英國也不應該試圖以任何代價來達成新協議。

(時報資訊)