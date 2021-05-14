受隔夜美股強勁反彈激勵，周五香港股市開高走高，目前恆生指數上漲1%，報27998.49點。國企股(H股)漲0.44%，為10385.87點。

美國上周初次請領失業給付人數降至14個月新低，加深投資人對美國經濟前景的憧憬，周四美股三大指數同步反彈，終止連跌3天的低迷走勢，終場道瓊指數大漲433.79點或1.29%，標普500指數收漲1.22%，創下逾1個月來最大百分比漲幅，那斯達克指數收漲0.72%。

周五恆生指數雖然開高，但盤中震盪劇烈，指數一度重挫2%，跌至27715點，再創3月25日以來新低，稍早前又曾勁揚293點，收復28,000點大關。

科技股表現疲弱，恆生科技股指數目前仍跌0.89%，報7532.33點。

友邦第一季業績報喜，股價大漲逾6%，其他金融股亦隨之走強，國壽、匯豐均漲近2%，建行目前漲1.6%。

在美國上市的大全新能源隔夜股價暴跌10%，受此拖累，新特能源目前重挫6.6%。美國拜登總統的氣候問題特使John Kerry表示，中國製的太陽能板可能涉及強制勞動，白宮考慮實施制裁。

台灣鴻海集團確定與美國製造商Fisker合作生產電動車，集團股走強，鴻騰一度漲近3%，富智康漲2%。

(時報資訊)