番姓男子因投資失利欠債數百萬元，找來3名友人組成製毒集團，目標賺取至少200萬元報酬，4人透過通訊軟體FACETIME聯絡，並匿名為「哆啦A夢」的角色名稱規避查緝，但尚未製成毒品交貨，就被檢調查獲。台北地檢署14日依毒品罪起訴4人。

起訴指出，番男因餐敘結識蕭姓男子，得知製造毒品「喵喵」可獲取至少200萬元報酬，於是找來同樣有債務的林姓、黃姓、池姓友人幫忙，共組製毒工廠。蕭男為免被查獲，要求4人購買iPhone手機，使用內建的FACETIME作為聯繫管道。

4人為了不讓身分曝光，帳號取用「哆啦A夢」的角色「叮噹」、「京（靜）香」、「BOY（大雄）」、「胖（虎）」為暱稱，今年1月間由另名身分不明的男子「國榮」尋覓宜蘭冬山鄉的透天厝為據點，由池男出面承租。

4人著手開始製毒，所幸檢調及時接獲線報，循線查獲工廠位置，於同月15日前往搜索，當場起訴近30萬克毒品原料及大批工具，才未讓毒品流入市面。

4人原本都否認犯罪，直到遭到羈押後才認罪。檢方依製毒罪起訴番男4人，強調本案偵辦期間投入眾多人力、物力，耗費大量偵查資源，縱然4人認罪，請法院也不要輕判。另外，在逃的蕭男目前已發布通緝，「國榮」則另分案偵辦。

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(中時 )