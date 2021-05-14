台中市長盧秀燕14日表示，市府配合經濟部水利署及水公司推動「抗旱2.0計畫」。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕14日到中央公園視察水情。（盧金足攝）

全台鬧水荒，不只各行各業受限水之苦，科技產業也啟動買水計畫，水車來往各園區，針對高科技產業聚集的台中地區，考慮特殊枯旱產業緊急用水需求，台中市水利局14日表示，依旱災中央災害應變中心的決議，在無地層下陷之虞的中部科學園區，已核准科部科學園區管理局申請鑿井16口以供應產業用水。

水利局長范世億表示，要求中部科學園區管理局需設置監測井機制，相關水井將於抗旱結束水情正常時停止使用，減緩水庫用水負擔，降低民眾生活衝擊。

市府配合水利署及台灣自來水公司推動「抗旱2.0計畫」，陸續在台中市鑿88口緊急抗旱井，井口多位於市府建設局轄管公園綠地，4月底已完成鑿設58口井，增供每日6.5萬噸公共用水；5月底完成30口井，增供每日5萬噸公共用水，合計每日增供11.5萬噸公共用水。

市長盧秀燕強調，中央公園水井產水經檢測水質良好，可供台水公司淨化轉換成民生自來水後，建設局隨即派員現勘，確認鑿設位置與期程後提供行政協助。

水利署於豐原區葫蘆墩公園及田心公園規畫鑿設6口民生用水井，持續緩解台中水情，水質經檢測若符合標準，將朝納入自來水管網辦理，由台水公司監測確認水質，環保局加強抽測檢驗，維護民眾健康。

市府各單位持續尋找替代水源，包括新建建築工地地下水資源共4.8萬噸、緊急抗旱井11.5萬噸、伏流水開發共6.5萬噸，及緊急海淡廠共1.5萬噸，預計5月底全數完成後，供水系統每日可增加24.3萬噸公共用水，降低民眾生活衝擊。

(中時 )