2021年5月14日 — 戰遊網 (Wargaming.net) 今天正式宣佈，慶祝國際博物館日，旗下海戰《戰艦世界》（World of Warships）將於台灣時間5月18日下午3點55分於《戰艦世界》和《戰艦世界：傳奇》官方YouTube頻道、Twitch頻道和Steam平台揭開「最長的博物館之夜」活動的序幕，舉行長達17小時的免費實況，內容包括15家世界級的海軍博物館所準備的虛擬導覽，與歷史學家和博物館導覽人員進行互動式問答，以及參加線上趣味小測驗來贏取《戰艦世界》獎勵，讓玩家在防疫期間也能參與國際博物館日，線上目睹各國博物館的風采。

基於疫情的緣故，世界各地的博物館和歷史遺跡受到很大的衝擊，旅遊與觀光業也受到很大的限制，舉辦線上活動對於博物館變得格外重要，以致能確保維持與大眾的互動，並讓海軍遺產與歷史持續被發揚光大。「最長的博物館之夜」活動匯集了15家位於世界各地的精選博物館，包括了日本三笠號戰艦、澳洲國家航海博物館、國立海洋科技博物館、英國皇家海軍博物館、瑞典馬里提曼博物館、美國珍珠港等，其中，位於基隆市的《國立海洋科技博物館》為本次活動中唯一的臺灣博物館代表，其實況時段將於台灣時間5月18日下午5點20分至5點45分進行，讓世界各地的觀眾都能感受到台灣的文化及美！

更多相關活動資訊和完整參與博物館列表

《國立海洋科技博物館》館長陳素芬表示：「海科館含有三大場館、四大中心及六條步道，有別於其他國內社教館所，擁有最自然的山海景觀、實具特色的建築物、與豐富的展示內容，為北台灣唯一一處海洋教育與觀光休閒園區。除了這次介紹主題館的船舶與海洋工程廳外，館內還有很多不同的場館可供觀賞，也有多種活動方案及限定行程可供體驗選擇，歡迎全球的玩家有機會都可以到海科館來一探究竟。」

藉由觀賞實況，玩家將能線上目睹與參與由精選博物館所安排的獨家虛擬導覽，並與博物館的導覽人員與歷史學家進行深入的現場問答。另外，玩家只要於直播期間參與相關小測驗，就有機會贏得《戰艦世界》相關獎勵，若選擇在 Twitch 上觀賞，並且將 Wargaming 與 Twitch 帳

號相連結，玩家將可透過 Twitch 獎勵獲得更多獎品，像是「類型 21」和「MS-21」迷彩，以及三個「Twitch」貨櫃。

《戰遊網》全球產品公關經理Marko Valentic表示：「世界各地的海軍博物館各自保存豐富的歷史知識與資產，然而過去一年受到疫情的影響，大眾在很大程度上卻無法接觸到這些知識。Wargaming知道每個博物館都有一個獨特的故事想要分享給大眾，因此我們希望藉由此活動將相關知識傳遞給世界各地廣大歷史愛好者。我們也非常開心全球有如此眾多的博物館願意一起響應此活動，與《戰艦世界》和《戰艦世界：傳奇》一同慶祝國際博物館日。」

「博物館夜未眠」將於5月18日下午3點55分至5月19日早上9點00分進行，實況全程免費，玩家能於以下任一頻道進行觀賞：

(科技)