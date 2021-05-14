國內疫情升溫，由於案1203是新北市某獅子會前會長，網路、LINE通訊軟體中瘋傳一張照片「獅子哥熱吻茶室闆娘照」，指稱林姓女子與獅子會成員有所關係，林女今（14日）凌晨3時許前往新北市中和警分局提告，將向轉傳的網友提告妨害名譽、違反傳染病防治法。
林女在臉書上張貼照片說「本人已堅決提告，將由警局與司法單位處理」，林女在臉書上說，照片中的男子是她的舅舅，高高興興去喝酒，不需要澄清。
中和警分局指出，林女提告妨害名譽、違反著作權法及傳染病防治法等，依規定受理並將通知網友到案說明。
(中時 )
國內疫情升溫，由於案1203是新北市某獅子會前會長，網路、LINE通訊軟體中瘋傳一張照片「獅子哥熱吻茶室闆娘照」，指稱林姓女子與獅子會成員有所關係，林女今（14日）凌晨3時許前往新北市中和警分局提告，將向轉傳的網友提告妨害名譽、違反傳染病防治法。
林女在臉書上張貼照片說「本人已堅決提告，將由警局與司法單位處理」，林女在臉書上說，照片中的男子是她的舅舅，高高興興去喝酒，不需要澄清。
中和警分局指出，林女提告妨害名譽、違反著作權法及傳染病防治法等，依規定受理並將通知網友到案說明。
(中時 )
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