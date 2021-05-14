疫情升溫，臺中市警方近日臨檢加強防疫宣導，針對10個分局轄區、約60處KTV、酒店、電子遊戲場等場所，稽查業者落實「實聯制」規定，共查獲12件違規店家，衛生局表示，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定所為之防疫措施，對違規業者處3000元以上15000元以下罰鍰。
臺中市衛生局指稱，依據中市衛生局4月14日公告，電子遊戲業、視聽歌唱業、三溫暖業、舞場業、舞廳業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、飲酒店業、夜店業等供公眾使用休閒娛樂場所須採實名登記制，前述業別如未落實實名登記，將對違規業者處3000元以上15000元以下罰鍰。
臺中市警第二、五、六、大雅、豐原分局，分別於4、5月期間，查獲電子遊戲場及理容、酒店等，未依規定實施「實聯制」，違反傳染病防治法情事，已依規定函請衛生局裁處，這次臨檢仍發現有業者未落實登記，除要求店家落實防疫措施，並遵守「實聯制」規定。
(中時 )
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