彰化縣政府率全國之先，首次開辦敬老眼鏡補助。（吳敏菁攝）

彰化縣政府率全國之先，首次開辦敬老眼鏡補助。（吳敏菁攝）

彰化縣政府率全國之先，首次開辦敬老眼鏡補助。（吳敏菁攝）

彰化縣政府率全國之先，首次開辦敬老眼鏡補助，從3月1日起，長輩到眼鏡公司驗光，發現疑似異常，轉介到眼科進一步檢查已經有1876位，王姓阿嬤也是透過轉介，及早發現兩眼有隅角閉鎖性青光眼與老年性黃斑部病變，透過雷射、點眼藥水等方式治療、持續追蹤，避免更嚴重甚至失明的情形發生。

彰化縣政府敬老眼鏡計畫，全縣共145家合約眼鏡公司透過幫長輩驗光、配鏡，只要設籍本縣年滿65歲以上長輩，都可持身分證及私章向戶籍所在地鄉鎮市公所提出申請，由公所審核資格後，再至本府簽約之眼鏡公司進行驗光，即可免費配送合適長輩眼睛需求老花眼鏡一付，預計約有21萬名長輩受惠，

自3月1日開辦以來，至4月30日，開辦一個月，申請案件達3萬7999人，完成配鏡計2萬1840人，透過驗光機會，更轉介1876位長輩至眼科進一步檢查，醫師指出，年長者視力模糊的原因，常見疾病有白內障、青光眼、視網膜病變、黃斑部病變、老花眼，老花眼會隨著職業、生活方式等因素影響病程速度，若未及早發現，後續治療將更加困難。

社會處表示，今年度敬老眼鏡計畫，受理申請到9月30日前，詳情可上彰化縣政府社會處長青福利科網站，下載申請表及與彰化縣政府辦理合約眼鏡公司，或是直接到戶籍所在地公所社會課詢問及申請。

(中時 )