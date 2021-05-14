這兩天疫情是否已經出現防疫破口，衛福部長陳時中是否應該下台？前衛生署長楊志良今受訪表示，陳時中應該下台不是因為這次破口，是因為整體防疫政策是錯的，陳時中每天只想要「嘉玲（加零）」常常不說實話；這次有人說楊是先知，他說，「『屁啦』！我不是先知，只是講實話」。

被問到當時SARS封院狀況？他說，就是一個非常嚴重的院內感染，到現在為止，到底封院是對人或是不對，有不同說法，但是最起碼那時候是把這個SARS病毒，那就封在和平醫院裡面處理掉，SARS是非常笨的病毒，它很快就把宿主幹掉，就不會再傳出去了，新冠肺炎病毒是一最聰明的病毒，不會把這個宿主很快幹掉，死亡率很多，又會感染再感染，而且後遺症又很多。

被問到現在疫情已經多點爆發；他說，說有破口就叫誰下台，他不認為這是對了，因為沒有全面施打疫苗，用圍堵一定會有破口，重點是整個的策略是錯，第一階段戴口罩勤洗手，這一段是做得不錯，但是陳時中不是一個講誠實的人，那時候剛開始沒有口罩的時候說，「我OK你先領」，應該誠實說沒有口罩，還有很重要一點就是政策落實。

對於這波疫情；他說，非常嚴重，個案的CT值（新冠肺炎病毒透過病毒核酸檢測後測出來的數值）都非常低，代表最近才感染及病毒量非常大；此外，現在還沒有講清楚這些事不是都是變種病毒，所以這一次麻煩就是說「遍地疫情」，一級、二級還是三級，其實一點都不重要。

他說，防疫最重要的是要講真話，那天聽到指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎說，台灣去年發生過10次社區感染事件，他嚇了一身汗；原來之前就有社區，還要一直說沒有，「若跟他們說不一樣的，1450就出征，還好他這個人死豬不怕開水燙」。

楊志良隨後指媒體麥克風，「這裡一定有垃圾電視台，垃圾，我才不怕，蔡英文就是共產黨、分裂台灣，是習近平派來的，1450就是共產黨派來的不是嗎？分裂台灣，大家都不相信媒體、不相信司法，這個國家還能幹什麼嗎？最常罵台灣的，就是獨派」。

對於昨天和平醫院事件，他說，一定會有破口，重要的是疫苗疫苗疫苗，這是系統性的問題，不是個案，諾夫特旅館誰管？大家可以推來推去，沒有解決問題，台灣各縣市政府紛紛制定防疫辦法，有封城、普篩、自己買疫苗，陳時中應該把不同聲音聚在一起，蔡總統起碼蘇院長，疫情都到這程度，台灣早就該舉辦全國防疫大會。

萬華開設4快篩站！憂5萬外勞成破口 柯文哲發特赦令：來篩檢不會抓起來

(中時 )