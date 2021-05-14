日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，柔道界名門學府東海大學柔道隊發生55人群聚感染；京都市一名20多歲男子染疫後在家療養期間死亡，成京都府最年輕死者。

日本放送協會（NHK）報導，日本東海大學表示，位於神奈川縣平塚市的湘南校區內，12日有3名柔道隊男學生確診。到了13日，柔道隊又新增52人感染，總計已有55人確診。

校方表示，確診感染的男學生都沒有症狀，屬密切接觸者的學生與教職員等人，都已接受PCR檢查。

東海大學現階段已暫停男子柔道隊所有活動，也禁止全體隊員及工作人員外出。另外，校方也禁止學生在14日到23日間進入湘南校區。

東海大學柔道隊名人輩出，包括全日本柔道聯盟會長山下泰裕、日本柔道男子代表隊監督井上康生等人，還有包括內定出賽東京奧運男子100公斤級選手沃爾夫在內等，都出自這間日本柔道界名門學府。

另外，讀賣新聞報導，京都市政府表示，在市內餐飲店工作、感染變種病毒株的20多歲男性，在家療養期間死亡，是京都府最年輕死者。

這名男性是一人獨居且無宿疾，確診後曾希望住院但無法如願。

京都市政府表示，死者是在4月29日出現發燒咳嗽等症狀，5月2日確診後，5月3日表達想住院的意願。不過京都市保健所4日判斷，雖然有出現發燒等症狀，但全身倦怠感已較前一天有所改善，應屬輕症。

不過就在5月5日，市政府人員打了5次電話都沒人接，同日深夜男性友人緊急通報救護單位，6日清晨確認病死家中。

京都府在上一波疫情的今年新年假期中，至少有兩人是在等待住院時死亡。京都府政府表示，截至本月12 日止，已有5人染疫後在自家死亡。

(中央社)