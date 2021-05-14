我媽媽不見了！台中市八旬失智楊姓阿嬤，在醫院看完診後竟走失。台中市警第二分局育才所員警獲報後，立馬擴大調閱周邊路口監視器展開尋人大作戰，發現阿嬤曾出現在台中火車站附近，調閱火車站周邊的監視器影像，發現她搭上往南下的一列火車，員警將阿嬤的照片轉發至鐵路警察群組，終於找到阿嬤。

民眾楊先生日前到育才派出所報案，指稱帶母親到北區興進路上的診所看診，他在櫃檯領完藥轉頭時驚見老母親竟然不見了！因她年事已高又患有失智症，身上也沒帶手機無法取得聯繫，深怕她流落在外發生意外，家人都急如熱鍋螞蟻。

警方受理後即開始調閱沿途的監視器影像，發現阿嬤徒步由興進路往火車站方向前進，所長方茂田獲悉立即調派所內李昱陞等4名員警專責找人，警方在火車站周邊尋找及拿著阿嬤的照片詢問附近商家，發現阿嬤自己刷了悠遊卡直接進入車站月台搭乘往南下的區間列車離開。

李員靈機一動，請任職於鐵路警察局的同學將照片發到鐵路警察局各群組幫忙尋找，終於在深夜12時於彰化員林站找到已失蹤8小時的阿嬤，並請鐵路警察同仁先將阿嬤留置靜待家屬前往帶回。

楊先生接到派出所報喜的電話心情十分激動，得知警方如此盡心盡力讓他萬分感激，接回母親安排妥當後就特地帶著飲料到所內慰勞認真的員警，並對4名熱忱助人的年輕員警頻頻感謝。

台中市警第二分局長蔡元戎表示，若在路上發現疑似失智老人需要協助，可撥打110通知警方查證身分並協助返家，以避免發生意外造成憾事；另家裡若有高齡、失智老人可向相關單位申請愛心手鍊或是製作留有姓名、電話的飾品讓老人家隨身攜帶。

(中時 )