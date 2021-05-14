隨著近年房市熱絡，不少準畢業生將房仲工作視為進入職場的首選工作之一，信義房屋統計畢業生履歷量，2020年較2019年成長13%，另外男性畢業生如果有兵役問題也不用擔心，信義房屋祭出「先為國家效力，再為信義房屋出力」的政策，讓男性畢業生可以無縫接軌進入職場。

信義房屋人才招募執行經理李宜蓁表示，根據六都公布的買賣移轉棟數資料顯示，今年第一季的買賣移轉棟數創近10年同期最高，不動產買賣熱絡，是近年畢業生選擇加入房仲業人數增加的主因。

李宜蓁也提到，信義房屋有許多年輕同仁主動在網路上分享工作開箱文、房仲工作心得，讓求職的人更容易了解信義房屋薪資待遇、員工彈性福利、師徒制教育訓練、二胎生育補助..等，透過這些優於其他企業的員工福利，也扭轉求職者對於房仲業過去的刻板形象。

在今年校園徵才活動中就發現，非應屆畢業的同學(大三甚至大二)前來攤位詢問實習資訊的人數也明顯增加兩到三成，大多覺得房市可期、信義房屋同仁福利佳，希望提前了解不動產業。

而在校園徵才的過程中也發現，男同學常擔心兵役問題影響工作錄取，信義房屋歡迎男同學們畢業前先卡位，面試成功再當兵，信義房屋可保留錄取資格至110年12月31日，等退伍再為信義房屋服務。

現任忠孝玉成店主任業務的蔡易宏，因不希望有職涯空檔，還在當兵時就決定投遞履歷面試信義房屋，退伍就立刻報到，在職期間抱持對房市的敏感以及服務的熱忱，5個月就在競爭激烈的台北市嶄露頭角，一年迅速晉升成為主任業務。

比起專業經驗，信義房屋徵才更看重品格跟熱忱，為了讓更多準畢業生更加了解不動產房仲工作，信義房屋將於5/22及5/30舉辦線上應畢生職涯探索講座，相關活動訊息可詳見信義房屋人才招募網站。

(中時新聞網)