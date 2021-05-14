國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉，涉嫌利用「公館營區營舍整建統包工程」採購案，向得標廠商中華工程索賄4500萬元，去年底因罪證不足獲不起訴；但檢調另案偵辦中華工程違反《證交法》部分時，意外查出張男涉貪的新證據，昨漏夜展開搜索，今凌晨依《貪汙治罪條例》將張男向法院聲押禁見。

蔡英文總統2017年力推「興安專案」，斥資數百億元改建全台老舊營社並換發裝備，其中位在台北市公館的空軍作戰指揮部「福興營區」，是空軍戰術及防空作戰最高指揮管制機構，委託國防部軍備局發包，同年由中華工程以30億元得標。

當時，張大偉擔任國防部軍備局工程營產處處長，身負主管國防工程、設施與經管不動產規畫、構建、督導及管理事項等權責。

檢調接獲檢舉發現，張大偉經手採購案過程中，涉嫌與中華工程公司合作，在發包前影響內部評選委員，提高建物每坪造價至12萬元等方式，讓業者得標獲利，再向中華工程索賄4500萬元。

張姓少將涉賄部分，檢調去年底因罪證不足予以不起訴；但中華工程沈姓負責人違反《證券交易法》、《商業會計法》仍在持續偵辦中，檢調近日比對中華工程相關人證證詞，並勾稽工程款項帳務金額時，再次發現張男將涉貪的新事證，因此重啟偵辦。

經過1個多月暗中調查，新北地檢署昨指揮新北市調處展開搜索，另持函向國防部軍備局調取採購案相關卷證，再度以貪汙被告身分約談張男到案，帶回張妻、張妹等人證。

檢方訊後認定張男涉嫌違反貪汙治罪條例之不違背職務行為收受賄賂罪嫌，伴隨高度逃亡風險，有逃亡、滅證、勾串之虞，今凌晨向法院聲請羈押，並禁止接見通信。

國防部上午表示，106年空軍福興營區新建工程案，由空軍開標、發包，軍備局工程營產處負責計畫審核，目前依約督導執行中。張少將前經新北地檢署偵查終結獲不起訴處分，茲因檢調機關就同案重新調查，國防部全力配合協助釐清案情。

國防部強調，堅守「依法行政、毋枉毋縱」立場，全案目前已進入司法偵查程序，若確有涉法情事，將依法秉公處理，決不寬貸。

(中時新聞網)