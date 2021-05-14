14日韓股，雖然因為隔夜美股收紅而走高，但收盤時，周線可能會創下近三個月來跌幅最大的一周。KOSPI指數暫為3,151.59點，上漲29.48點，漲幅0.94%。同時，韓元走貶，韓國公債殖利率也下降。

根據統計，繼上周周線收高1.57%後，本周韓股收盤時，可能會創自二月最後一星期以來，最大周線跌幅。

Bookook證券認為，因為過度渲染通膨隱憂，造成許多股票大幅回檔，現在大盤技術性反彈下，許多投資人也進場搶短。美國與中國大陸零售銷售報告，將是另一個關注焦點。

三星電子與SK海力士分別漲1.78％與0.85％，LG化學與Naver也各自漲0.35％和1.19％。

最新匯價，目前1美元可兌換1,129.8韓元，韓元貶值0.04％。 韓國3年期公債殖利率下降0.2個基準點至1.122％，而10年期的也下降0.6個基準點至2.15％。

(時報資訊)