美律(2439)深耕MEMS(微機電系統)麥克風多年，今年首季貢獻營收年成長達180%，隨著目前市場對MEMS麥克風的各式新應用正逐漸起飛，將持續擴大貢獻美律營運，據悉，近期陸續有三家美系新客戶陸續對美律MEMS麥克風展開拉貨。

根據Yole研究機構的數據顯示，整體麥克風市場規模目前約17億美元，到2024年預計將增加到20億美元，而MEMS麥克風預計2024年將成長到16億美元左右。

美律自2017年起，MEMS麥克風市場營業均呈現翻倍成長，今年第一季再度表現亮眼，比起去年同期成長了180%，美律從2012年就開始投入MEMS麥克風的技術研發，於2018隨家用智能音響系統的發展，才正式打入核心供應鏈。

美律麥克風事業部主管張朝森認為，由於語音辨識與個人市場的驅動，各式的產品都需要更多的辨識系統來支撐廣大的市場，除了傳統的智慧型手機、耳機及NB的應用市場仍在穩定成長之外，真無線藍牙耳機(TWS)、Smart Watch等智慧穿戴式裝置對語音的需求也大幅躍進之外，其他像是車用、醫療、物聯網(IoT)、智慧製造中經常提及的工業監控等新興市場對於語音聲學應用的需求也越來越多，因此在MEMS麥克風在市場上的需求，勢必會持續上升。

目前MEMS麥克風對美律的營收貢獻相當有限，大約僅在5%以下，但自2017年起，美律MEMS麥克風事業的市場營業額均呈現翻倍成長，今年第1季相較於去年同期就成長了180%，顯見除了智慧型手機與NB之外，目前市場對MEMS麥克風的各式新應用正逐漸起飛。

張朝森表示，第一季MEMS麥克風之所以會有突破性的成長，除了疫情因素，讓居家會議系統的使用需求提升外；其他像是長期布局TWS、車用及智慧電視系統的成效也逐漸展現，也都是貢獻營收迅速成長的因素。

美律MEMS麥克風市場專注客製化技術，成效今年開始發酵，受惠疫情因素，會議視訊設備、智能遙控器市場更為成長，對於麥克風的需求越來越多，美律可望受惠，且為了因應今後市場成長的潛力，美律除了掌握MEMS麥克風的自有技術發展外，也透過與不同夥伴 的合作，希望能為客戶提供更適切的解決方案。

此外，據悉，近期陸續有三家美系新客戶將陸續對美律MEMS麥克風展開拉貨動作，隨著終端產品的銷售，對美律之後的貢獻也將同步成長。

(時報資訊)