高雄市燕巢區某國小今天上午10時突然傳出電梯故障、困住1名女老師及14名幼兒園學童。消防人員趕往救援，迅速協助脫困，所有人均平安。消防人員初判是電梯故障導致，與昨天全台大停電無關。
據了解，當時女老師正要帶幼兒園學童上樓上課，電梯才剛啟動就突然卡在兩層樓中間，女老師立刻安撫幼童並用手機撥打119報案。
消防局派出燕巢、岡山分隊前往救援，消防人員打開電梯門後，接力將幼童一一抱出，歷經半小時，全數人員平安脫困。電梯詳細故障原因，要等電梯公司檢修後才能確認。
(中時 )
高雄市燕巢區某國小今天上午10時突然傳出電梯故障、困住1名女老師及14名幼兒園學童。消防人員趕往救援，迅速協助脫困，所有人均平安。消防人員初判是電梯故障導致，與昨天全台大停電無關。
據了解，當時女老師正要帶幼兒園學童上樓上課，電梯才剛啟動就突然卡在兩層樓中間，女老師立刻安撫幼童並用手機撥打119報案。
消防局派出燕巢、岡山分隊前往救援，消防人員打開電梯門後，接力將幼童一一抱出，歷經半小時，全數人員平安脫困。電梯詳細故障原因，要等電梯公司檢修後才能確認。
(中時 )
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