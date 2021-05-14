新北市汐止區保長路今（14）日凌晨聚集一票混跡宮廟的年輕人，見3名男女從計程車下車，雙方互看一眼，這群年輕人竟就持刀、棍棒及安全帽上前毆打，造成謝姓男子頭部挫傷、背部刀傷，陳姓男子則多處挫傷。汐止警分局迅速查緝6名凶嫌到案，依殺人未遂、妨害秩序及傷害罪嫌偵辦。

今天凌晨0時許，28歲謝男、陳男和31歲林女搭計程車在保長路下車，與17歲李姓少年，19歲王姓男子、20歲潘姓男子等11人互看了一眼，惡少們竟就分持刀、棍、安全帽群起攻之，造成2名男子受傷，當地住戶聞聲查看報警，惡少們隨即分乘汽、機車四散逃逸。

警方獲報到場，只剩被害3人在場，立即將傷者送往汐止國泰醫院救治，幸無生命危險。警方迅速鎖定涉案犯嫌身分，陸續查緝李姓少年、潘姓男子等6人到案，犯嫌辯稱，是對方先言語挑釁，才爆發肢體衝突。

警方目前持續追緝其餘犯嫌，偵訊後，全案將以殺人未遂、傷害等罪嫌送辦。

(中時 )