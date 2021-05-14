確診個案曾到內灣商圈 竹縣府緊急消毒宣導 12:292021/05/14 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎確診者曾於5月9日到訪內灣老街，新竹縣政府獲知後，14日上午立即全面消毒，並加強宣導。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心13日宣布確診個案1203，曾在9日到訪峨眉鄉的二泉湖畔咖啡，但14日又得知，該個案在9日也曾前往內灣商圈，新竹縣政府14日上午立即派員前往內灣商圈大消毒，並加強宣導防疫。 新竹縣衛生局指出，橫山鄉衛生所14日上午同步到內灣商圈加強防疫宣導，環保局也到場消毒，衛生局指出，呼籲商圈及大眾務必遵守戴口罩、實聯制、保持社交安全距離，內灣商圈店家也加強自主管理，老街也須落實入、出口分流，全面停止試吃。 確診者曾到訪 白沙屯拱天宮停止香客入廟參拜 高雄小港傳疑似確診者 某大學證實2學生住同大樓 (中時 ) #內灣 #商圈 #確診 #宣導 #消毒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 板橋某國中傳學生確診 兩班級54人今停課 07:082021/05/14 生活 網傳恆春畢旅學生確診錄音檔 醫：是急性腸胃炎 09:192021/05/14 生活 採檢人潮塞爆急診室 醫曝有人和確診者吃過飯 12:022021/05/14 生活 和平醫院病患確診 萬華茶室老闆娘 住院第4天進負壓 05:212021/05/14 生活 敬鵬驚傳員工確診 居民證實員工提早下班 桃環局：仍未接到消毒通知 11:552021/05/14 生活 加強清消！環保署：會考後針對試場全面消毒 09:292021/05/14 生活 獅子王足跡公布遭網友做成梗圖 侯友宜：應體諒確診者 13:442021/05/14 政治 桃師生恆春畢旅身體不適 新冠肺炎採驗結果出爐 11:362021/05/14 生活 全館大消毒 化學兵進駐諾富特 10:352021/05/14 生活 台北228紀念館員工居家隔離 全館封館1周緊急消毒 12:392021/05/14 生活 抓到造謠者！ 3段語音瘋傳墾丁畢旅團20人確診 嚇壞民眾 13:102021/05/14 社會 生活熱門新聞 直播》確診者稱小孩在國外 女兒回家染疫！自行採檢才知道 - 生活 高雄小港傳疑似確診者 某大學證實2學生住同大樓 - 生活 基隆婦比獅子王更早發病 萬華茶藝館重大關聯曝光 - 生活 台灣72小時激增36本土個案 最新確診地圖曝光 - 生活 板橋某國中傳學生確診 兩班級54人今停課 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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