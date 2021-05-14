中央流行疫情指揮中心13日宣布確診個案1203，曾在9日到訪峨眉鄉的二泉湖畔咖啡，但14日又得知，該個案在9日也曾前往內灣商圈，新竹縣政府14日上午立即派員前往內灣商圈大消毒，並加強宣導防疫。

新竹縣衛生局指出，橫山鄉衛生所14日上午同步到內灣商圈加強防疫宣導，環保局也到場消毒，衛生局指出，呼籲商圈及大眾務必遵守戴口罩、實聯制、保持社交安全距離，內灣商圈店家也加強自主管理，老街也須落實入、出口分流，全面停止試吃。

(中時 )