櫃買中心14日表示，配合上櫃公司第1季財報公告，規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，下周5月18日、19日及21日接續推出「富櫃200(一)」、「富櫃200(二)」、及「休閒生活」等三場主題業績發表會，由艾訊（3088）、系統電（5309）等9家上櫃公司與會，發表會於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦，投資人可踴躍觀看。

櫃買中心表示，5月18日及19連推兩場「富櫃200」主題，邀請工業電腦設計製造廠商艾訊（3088）、物聯網智能系統廠商系統電（5309）、陶瓷粉末及利基型元件廠商信昌電（6173）、國內從事安控影像軟體廠商聰泰（5474）、產業製程最佳幫手的專業設備廠朋億（6613）、及蘋果PCB相關設備廠商群翊（6664）等6家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心指出，5月21日邀請3家公司參加「休閒生活」主題的業績發表會，包括國內網通設備品牌大廠普萊德（6263）、國內補教業者智基（6294）、及高爾夫球具代工大廠大田（8924）等公司經營團隊線上直播說明。

(工商 )