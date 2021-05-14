道具槍列管影響劇組拍攝，跨黨派立委何志偉、陳椒華、張其祿今提出修法版本，呼籲盡速修法訂定影視道具槍管理規範。（林縉明攝）

為防範改造槍枝，立法院去年三讀通過《槍砲彈藥刀械管制條例》修法，規範影視道具槍被作為模擬槍列管，無法提供影視攝製使用，民進黨立委何志偉、民眾黨立委張其祿、時代力量立委陳椒華今提出跨黨派修法版本，呼籲政府應盡速提案修法，進一步訂定影視道具槍管理規範，讓台灣影視提升國際競爭力。

現行槍砲彈藥刀械管制條例規定，模擬槍於修法後只供外銷及研究才得進出口，導致影視道具槍被作為模擬槍列管後，再也無法申請進出口。影視作品拍攝需求若無法滿足，未來國內的影視攝製將難再出現真實的槍枝鏡頭，不只影響國片題材發展，更影響國外劇組來台拍攝意願，對國內影視長期發展性將是一大打擊。

張其祿指出，治安維護警政署對於槍砲彈藥刀械管制不能懈怠，建議建立相關配套，讓影視道具槍的使用權益及安全能夠確保，而且不被汙名化。

何志偉認為，美國、韓國等注重影勢發展的國家，影視道具槍使用相當普及，且都有利專法，馬來西亞近期更為推廣影視產業，建立一套影視道具槍管理，相較之下，國內長期缺乏明確類別劃分及法規管理，甚至有不慎錯殺影視道具槍的情形，政府應盡速予以檢討，並拿出推動影視產業的決心。

陳椒華則提到，國內知名影集「國際橋牌社」正因槍砲彈藥刀械管制條例修法．影視拍攝因而發生受阻的情形，顯示現行法規已有影響影視產業的實例，有盡速修法必要，正視國內影視產業發展急需解套的需求。

面對朝野立委要求修法訴求，內政部表示，根據查緝統計，持槍犯罪或持槍致死案件，改造槍枝占9成，進一步分析發現，7成改造槍枝是由模擬槍或操作槍改造而來，因而去年修法全面納管，影視業者若對道具槍使用有疑慮，可以向各地警局保安科洽詢；至於朝野立委修法建議，將會帶回去研議可行性。

(中時 )