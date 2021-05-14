鴻海旗下封測廠訊芯-KY(6451)董事會通過2021年首季財報，在本業獲利提升及業外收益持穩挹注下，歸屬母公司稅後淨利2.3億元，僅季減8.03％、年增達3.79倍，每股盈餘（EPS）2.16元，雙創僅次於2015年的同期次高，表現優於營收。

訊芯董事會亦通過盈餘分派案，決議擬配發每股現金股利4.13元，為近4年高點，盈餘配發率約60.03％。以13日收盤價95元計算，現金殖利率約4.35％。公司將於6月24日召開股東會。

訊芯首季合併營收10.72億元，季減23.88％、年增6.7％，毛利率36.05％、營益率18.43％，低於去年第四季38.79％、24.54％，優於去年同期25.77％、11.29％，分創同期次高及近5年同期高點，本業獲利持穩高檔。

訊芯首季業外收益0.33億元，雖季減39.91％、但較去年同期虧損0.37億元大幅轉盈，使歸屬母公司稅後淨利2.3億元，僅季減8.03％、年增達3.79倍，每股盈餘2.16元，雙創僅次於2015年的同期次高，獲利表現優於營收。

訊芯股價1月初觸及152元、創去年1月中以來近1年高點後高檔拉回，4月起跌勢加大、12日下探88.3元、創去年4月初以來13月低點。由於4個月來修正幅度達近42％，13日止跌小漲1.71％，今（14）日開盤後量增跳鎖漲停價104.5元，領漲封測族群。

(時報資訊)