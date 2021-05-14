今年第一季機車市場仍有一定之水準，汽機車品牌廠三陽工業(2206)本業大幅成長，單季每股淨利0.74元。機車品牌及沙灘車代工廠宏佳騰(1599)也隨著兩大業務仍佳，單季每股淨利為1.08元，大幅優於去年的0.17元。

三陽公布財報，第一季營收99.78億元，年增約22.64%；營業利益7.19億元，年增1.3倍；雖去年同期有業外售地利益3.3億元墊高基期，今年光靠著本業，單季歸屬於母公司業主淨利5.92億元，只比去年同期小降4.45%，基本每股盈餘0.74元。

機車品牌及沙灘車代工廠宏佳騰第一季營運維持高水準，每股淨利逾1元。

宏佳騰第一季營收99.78億元，年增約42.5%；營業利益9203萬元，年增6.42倍；歸屬於母公司業主淨利8025萬元，年增5.5倍，基本每股盈餘1.08元。

今年以來，因機車購車補助縮水，加上原物料行情飛漲，機車業者減碼促銷優惠、反映成本，進一步影響買氣。另外，機車業也承受缺晶片、缺零件、缺貨櫃問題，第二季外銷恐面臨考驗。

(時報資訊)