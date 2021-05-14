因全球最大金屬消費中國對信貸緊縮和潛在的大宗商品價格上限的擔憂，進而抑制了市場上的買氣。致倫敦(LME)銅價周五下跌，並有望在一個多月以來首次出現周下跌的態勢。

周五(5/14)截至台北時間11:55，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.44%，報每公噸10,299美元，盤中最低一度跌至每公噸10,271美元。(商品行情網)

(時報資訊)