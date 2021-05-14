《商情》買氣降溫 LME銅價跌0.44％ 12:342021/05/14 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因全球最大金屬消費中國對信貸緊縮和潛在的大宗商品價格上限的擔憂，進而抑制了市場上的買氣。致倫敦(LME)銅價周五下跌，並有望在一個多月以來首次出現周下跌的態勢。 周五(5/14)截至台北時間11:55，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.44%，報每公噸10,299美元，盤中最低一度跌至每公噸10,271美元。(商品行情網) 中鋼6月內銷盤價平均漲8％ 《商情》出口減少 紐約棉花跌近4％ (時報資訊) #LME #銅價 #下跌 #周五 #降溫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 需求旺、航運困難 錫價今年飆漲47％ 14:212021/05/13 財經 白銀一年內漲74％ 且持續看漲中 06:502021/05/14 財經 《商情》美元上揚 周四金屬價格均下跌 09:272021/05/14 財經 《商情》通膨壓力 銅價自高點回落 12:172021/05/13 財經 國際銅價上漲 大亞第一季EPS倍增至0.74元 17:302021/05/13 財經 需求旺＋航運延宕 錫價今年飆漲47％ 04:102021/05/14 全球財經 《商情》美元走強 周三銅價盤整小跌 09:102021/05/13 財經 《期貨》期交所說明5月12日期貨市場斷頭一事 08:192021/05/14 財經 《商情》紐約棉花反彈 逆轉連3跌 10:182021/05/13 財經 《商情》適逢開齋節 大馬棕櫚油休市一日 10:012021/05/14 財經 《國際產業》裕信銀行大股東貝萊德 投票反對新CEO天價薪酬 11:092021/05/14 財經 財經熱門新聞 北京終於出手 陸鐵礦砂價格暴跌 專家斷言下場 - 要聞 廣達Q1獲利強強滾 Q2出貨量看增 - 財經 - 工商 航海王超狂！籃球場開股東會 陽明海運來真的 - 財經 兩大理由 外資續賣 - 財經要聞 - 工商時報 散戶斷頭爆人踩人 台股殺完了？專家爆2大訊號 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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