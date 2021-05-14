瑞基(4171)首季每股盈餘2.29元，再創新高，今日股價以漲停板140元開出後，高檔賣壓伺機出籠，盤中一度壓至平盤127.5元，再急拉漲停鎖住，振幅達9.8%，震盪劇烈。

因新冠疫情持續延燒，新冠相關產品熱銷，獲利持續攀升，瑞基2021第一季合併營收2.33億元，較去年同期成長80.29%；歸屬母公司稅後淨利9,305萬元，成長超過6倍，營業毛利78%，基本EPS 2.29元創新高。

瑞基第一季成長動能主要來自新冠相關產品，約占總體營收69.88%。主要市場為東南亞，占整體營收62.91%。自2020年起，瑞基積極拓展IVD新冠應用市場，相關產品遍佈全球多國。東南亞、東北亞以及中東地區營收占比，與去年同期相比皆倍數成長。其中成長幅度以中東市場為最，營收較去年同期成長5.8倍；東南亞市場也較去同期成長4.2倍；東北亞市場，包含台灣在內，為去年同期3.29倍，中南美非地區同期亦成長55.35%。

目前全球新冠疫情依舊嚴峻，病毒變異造成多國疫情再起。瑞基積極拓展新冠相關應用，截至三月底，台灣已有34間新冠病毒指定檢驗機構使用瑞基產品，日本與印度也正積極準備醫療器材進口相關申請。展望2021年，瑞基將持續以人病與畜產市場雙軌並進，進行全球佈局與相關產品開發。未來將提供更輕巧平價的優質現場檢測產品，讓現場核酸檢測更為普及方便，以達疾病管控之效。

(時報資訊)