根據新的立法草案，未來跨國網路科技公司必須在俄羅斯設立辦公室，否則將面臨禁止廣告等處罰。

俄羅斯希望加強對網路的控制，降低對外國公司的依賴。另外由於拒絕刪除官方指稱的非法內容，俄羅斯曾對推特施以處罰。

俄羅斯下議院資訊政策和資訊技術委員會主席Alexander Khinshtein表示，將儘快提交法律草案，打擊IT巨頭濫用壟斷地位，以及傳播在俄羅斯禁止的內容。草案希望在俄羅斯每日觀眾50萬名的大型網路公司能在當地開設辦公室，並能完全代表該公司的利益，以及為其活動負責。

蘋果、臉書、抖音和谷歌等公司都曾遭到俄羅斯當局的抨擊。

Khinshtein表示，如果網路巨擘不這麼做，將導致該公司在平台上的廣告服務，他們也可能被禁止收集支付或個人的資料。

俄羅斯此舉將對政治言論的箝制，發揮殺雞儆猴的效果；特別是此前官方收押反對派人士納瓦尼(Navalny)，引起國際和國內的反對聲浪。

(時報資訊)