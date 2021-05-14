由華義(3086)、橘子(6180)等遊戲廠商轉投資的創夢市集，領投的夕暮股份有限公司《炎姬》，獲得行政院國家發展基金創業天使投資方案綠色通道的核定，三方並完成簽約，是台灣獨立遊戲圈內，新添一筆由民間投資機構領投，國發天使跟投的投資案。這次的資金挹注不僅代表《炎姬》的開發品質獲得肯定，也為創夢市集的獨立遊戲團隊開啟募資新契機。

《炎姬》尚在Tech Demo階段時就受到許多網路社群極大關注，其官方臉書粉絲團也快速累積了可觀的粉絲數量。製作初期在政府數位內容產業發展補助計畫獲獎，在去年7月由經濟部委託創夢市集等所舉辦的「國際獨立遊戲發行商線上媒合會」中更是少數獲得兩家以上國際發行商青睞的公司，也因次獲得創夢市集的資金投資與輔導資源導入。

夕暮目前正積極優化遊戲操作及提昇整體畫面美術風格，並以每三個月產出一個完整關卡的速度為目標持續努力，做出具有特色且可國際化的3D版動作彈幕遊戲，期待在接下來18個月內完成遊戲上架，完整版遊戲預計2022年下半年上線推出。

(時報資訊)