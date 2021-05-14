台灣新冠肺炎疫情爆發，由於防疫出現破口，3天暴增36例本土確診案例，不少藝人也紛紛呼籲要戴好口罩，保護好自己也保護別人，對此，藝人Kimiko透露有粉絲在路上要求合照，但考慮疫情婉拒拿下口罩合照，沒想到對方竟當場掉頭就走，讓她坦言：「感覺有點難受」。

Kimiko表示近來遇到頗為尷尬的狀況，在路上被喜愛她的粉絲要求合照，不過礙於疫情緣故，她告知對方正值非常時期，為了互相保護彼此照顧，對於拉下口罩合照一事，只能輕聲婉拒，雖然對方再三強調不會PO出照片，只是想個人留念，但她認為此舉在緊急時期相當不妥，沒想到竟造成對方不開心，甚至丟下一句生氣的話轉頭離開。

對於粉絲這樣的反應，讓Kimiko坦言感覺有點難受，不過她認為對方日後回想起這一刻，一定會心懷感謝，慶幸有堅持住這道保護彼此的防線，接著也向對方喊話：「不知道你會不會看到這篇po文，不要生氣囉，只要健康還在人就還在，一定還有機會一起合照的」。

對此，網友紛紛留言：「偶遇卻無法隨興合照的確失望，但老師特意為此寫了文，相信那位網友會諒解的」、「不應該因為自己的喜歡強加在別人身上，彼此尊重才是最美好的距離」、「保護好自己也是保護好他人，日後他一定會感謝老師的」、「很正面的教育！疫情嚴重擴散，身為公眾人物，以身作則很好」。

(中時新聞網)