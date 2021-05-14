有名字的寶石，往往身價不菲，更值得擁有。最近海瑞溫斯頓（ Harry Winston）引進一批祖母綠珠寶作品，其中一只重達18.03克拉Rockefeller-Winston祖母綠鑽戒最受注目，這顆祖母綠源自美國富豪洛克菲勒家族，出身不凡，更添傳奇。
五月的生日石是祖母綠，以祖母綠質量俱佳著稱的海瑞溫斯頓引進多件祖母綠珠寶新作，並端出品牌的壓箱寶Rockefeller-Winston祖母綠在台展售，這顆祖母綠原是一只胸針，於1930年由小約翰洛克菲勒購入送給妻子，後來由大衛洛克菲勒繼承，2017年這顆珍寶登上佳士得拍賣會，由海瑞溫斯頓以高價購入，並將它命名為「Rockefeller-Winston」。
這顆傳奇珍寶顏色純正濃郁，淨度幾近無暇，海瑞溫斯頓以精湛的工藝技術和不凡的設計品味，將之鑲嵌在鑽戒戒檯上，在108顆、總重10.70克拉鑽石的環繞之下更添耀眼光芒，要價將近4.8億台幣。
除了傳奇珍寶，來台的重量級祖母綠作品還包括一只15.67克拉祖母綠鑽戒、以紐約中央公園為靈感打造的祖母綠鑽石手鍊，和一條New York系列Cathedral祖母綠鑽石項鍊，5顆祖母綠共重約65.63克拉。
(中時 )
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