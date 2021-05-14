嘉縣某國三潘姓學生昨天下午放學後無照騎機車載著陳姓同學外出，行經嘉135線與嘉134線交叉口時疑似因轉彎不慎自摔，潘姓學生送醫急救後不治，陳姓學生則手骨折住院治療中，詳細車禍原因由警方調查中。

嘉義縣消防局下午3點49分接獲民眾報案指中埔鄉鹽館村下庄仔39號附近發生車禍，立即派遣中埔及番路分隊前往，抵達現場回報為一機車發生車禍，1名男性意識昏迷，另一名則意識清楚身上多處擦傷，送往聖馬爾定醫院救治。

潘男昨天下午無照騎車行經135線中埔往頂六方向與134線交叉口處，該處剛好是彎道且下坡路段，疑似轉彎時失控摔車，附近居民出來查看緊急報警、叫救護車，潘男送至醫院時已無生命跡象，急救至晚上7點仍宣告不治，另一名陳姓學生則手骨折住院治療中。

校方指出，昨天下午3點45分放學，據了解是潘姓同學到校外載另一名陳姓同學外出而發生意外，校方將協助家長處理學生後事，目前也持續關心陳姓學生狀況。警方到場處理時發現潘姓同學所騎的摩托車幾乎已經沒有胎紋，很容易打滑、摔車，呼籲民眾要檢視機車胎紋避免發生憾事。

(中時 )