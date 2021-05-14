以人工智慧(AI)與軟體即服務(SaaS)為核心的沛星互動科技(Appier)，公布第1季財報，在業務擴張、市場拓展、產品開發三大關鍵領域取得實質進展，Appier的年度經常性收入(ARR)達到1.002億美金，首度超越1億美金，稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)與去年同期相比成長9％，EBITDA虧損從250萬減少到110萬美金。

Appier今年第1季ARR達到1.002億美金，ARR成長主要是既有客戶延續或加強與Appier的合作。在營收方面，受惠既有客戶支出增加和新客戶業務啟動，Appier第1季營收表現為2,600萬美元，年增率為31％。過去幾季以來，Appier在營收方面都維持30％的穩健成長，第1季營收已超越財測約10％。

公司表示，過去12個月淨收入留存率(LTM NRR)的成長，第1季達成119％，優於上一季，顯示客戶的黏著度與合作關係持續精進；在毛利率方面，第1季毛利率年增率44％，超越營收年增率31％，主因為利潤較去年有所提升；綜合觀察ARR與毛利率的成長，顯示Appier不僅在營收與經常性收入上穩健提升，業務收入的質量也有所精進。

Appier的損益(P&L)也較去年同期有所改善，由於營收成長和利潤提高，稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)與去年同期相比成長9％(排除與IPO相關的成本)。

在市場拓展方面，Appier持續搶進新市場並強化既有市場的滲透率，第1季已在美國市場取得初步的成功。Appier也宣布收購自動化顧客聊天服務公司BotBonnie。BotBonnie以SaaS平台支持企業在多個線上溝通渠道創建聊天機器人，強化與顧客的線上互動，目前已為許多國際品牌提供服務，此項收購將有助於強化Appier在對話式商務的競爭力，進而利用AI建立更具個人化的顧客服務。

(時報資訊)