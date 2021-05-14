EVA在供給緊俏情勢將延續至下半年，有利於台聚(1304)獲利年增態勢持續，台聚今開高震盪，一度站回5日線，盤中持穩漲幅約4%。

先前市場對下半年EVA利差轉趨保守，主要是因為鞋底業者減產，拖累發泡級EVA需求；上半年太陽能裝機需求平淡，加上太陽能玻璃及多晶矽漲價，限縮太陽能EVA需求，如福斯特等太陽能EVA膠膜業者已在第二季調降售價；大陸新產能試產EVA；醋酸-VAM成本上漲等，但自4月下旬起，供應鏈情勢變動迅速，故下半年到2022年EVA利差轉趨樂觀。

現階段看到EVA利差轉趨樂觀，法人點出，原因包括有3點，首先，EVA原料價格已透過鞋底業者反應予品牌商、並進一步反應於零售價，使產業鏈現金流趨於健康，鞋底業者稼動率提升；再者，福斯特預計分別於今、明兩年擴產36%、31%，約當新增消耗EVA 14.7萬噸、17萬噸，約當全球EVA需求的3.8%、4.0%，主要基於今明兩年全球太陽能裝機量將成長至160GW(26%)、200GW(25%)，及為擴大市佔率；最後，新增EVA產能在下半年到2022年尚無法生產太陽能級規格，使太陽能膠膜業者仍需倚賴台聚等既有業者，故台聚營運支撐力道仍強勁，獲利年增情勢延續。

台聚第一季稅後純益約12.4億元，較去年同期大增達4.7倍，相較與去年第4季略減3.7%，每股獲利為1.16元。

(時報資訊)