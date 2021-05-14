美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）周四表示，美國需要新的貿易法規作為工具，以阻止中國對美國關鍵高科技產業構成的反競爭威脅，而非等到損害已經造成才做出反應。

戴琪在美國眾議院歲入委員會（U.S. House Ways and Means Committee）聽證會上表示，現行的貿易法規較偏重於保護已經受到非法傾銷、補貼或其他不公平競爭行為損害的美國產業和企業，「我真的希望能強化我們所擁有的貿易工具，以解決我們今天所面臨的問題」，她並表示，美國許多貿易法規都已有將近50或60年的歷史。

她表示，瞻前守舊的美國貿易法難以預防美國鋼鐵業受到損害，因為過去20年來中國已經建立龐大的產能。而中國的產業計畫顯示該國對於其他產業，也準備故技重施。

戴琪表示：「美國需要的工具，不僅要應對過去我們所受到的損害，還要能預見我們將在哪裡受相同的損害，讓我們得以預先防範，以及盡快做出回應」。

此外，美國政府先前對《超級301》條款之部分中國製產品提供關稅豁免待遇，由於相關措施即將屆滿，戴琦周四表示，華府將處理中國製產品豁免關稅措施屆滿的相關事宜。戴琦表示，因有損美國勞工利益、危及多邊貿易協定，以及違反基本人權，華府將毫不猶豫指正中國的不公平貿易作法。她並再度強調美國不怕競爭，但中國並未遵守國際準則從事公平競爭。

此外，戴琦在聽證會上表示，美國和歐盟之間對於如何解決飛機補貼和鋼鋁關稅方面的爭端，雙方「已接近達成協議」。她表示，華府將力拚在關稅休兵期限屆滿之前，解決美歐之間長達17年的波音與空巴飛機補貼爭議。美歐的暫免加徵關稅措施為期4個月，將於7月屆滿。

(時報資訊)