功率半導體封測廠捷敏-KY(6515)董事會通過2021年首季合併財報，受惠營收創高、本業獲利持穩高檔、業外虧損收斂，稅後淨利1.96億元，季增9.03％、年增達52.22％，每股盈餘（EPS）1.53元，雙創同期新高。

捷敏首季合併營收10.61億元，季增4.78％、年增達47.63％，創歷史新高。毛利率30.52％、營益率23.52％，低於去年第四季31.82％、24.92％，優於去年同期26.73％、18.03％，分創近3年、近4年同期高點。

捷敏股價4月初觸及90.2元、創近2年9個月高點，隨後一路高檔修正，12日下探67.6元，幾乎吐回金牛年以來漲幅。今（14）日跟隨大盤開高勁揚7.52％至75.8元，隨後漲勢雖有所收斂，截至午盤仍維持逾3％漲幅，位居封測族群漲勢前段班。

捷敏目前生產廠區位於中國大陸上海及合肥，封測年產能54億顆。今年以來受惠訂單需求暢旺，且防疫策略使員工春節返鄉比率降低，加上去年受疫情爆發而延後復工、比較基期較低，使今年春節開工率較去年大翻轉，產線稼動率維持高檔水準。

捷敏4月自結合併營收3.82億元，較3月3.72億元成長2.67％、較去年同期3.41億元成長12.2％，連2月改寫歷史新高。累計前4月合併營收14.43億元，較去年同期10.59億元成長達36.23％，續創同期新高。

捷敏總經理湯彥鏘先前指出，今年電腦應用需求仍強，訂單能見度達第三季，5G基地台布建及手機發展尚未完成，未來成長空間可期。家電市況需求雖較不明確，但功率模組需求有增加。工業用為近年拓展較成功領域，相關應用逐漸增多，車用部分則持續加速耕耘。

捷敏合肥廠正增建三廠、樓地板面積將擴增2.3倍，預期第四季完工、明年首季起可望產生貢獻。今年資本支出估約4000萬美元，包括合肥三廠建購及機器產能購置，以快速投入新產能。同時，公司雖無漲價計畫，但客戶主動取消年度降價要求，有助整體營運表現。

(時報資訊)