「永續時尚」已是當今時尚圈最熱門的話題，各家腕表也紛紛力挺環保和生態保育，以海洋回收塑料、可自然分解的生物基材質打造腕表，或是贊助動物保育組織，拯救海洋生態，讓腕表不僅華美，且融入崇高無上的人性光輝，更能烘托腕表主人的人品和品味。

ORIS與護育潮間帶Dat Watt組織合作推出聯名潛水表，限量2009 只，7萬7000元。（ORIS提供）

ORIS護育世上最大潮間帶Dat Watt，當地生態豐富。（ORIS提供）

★ORIS

長期贊助地球環保和動物保育的ORIS，近年著手「為了更好的改變」（Change for the Better）計畫，每年都會固定贊助環保運動和護育大自然計畫，今年ORIS在Watches & Wonders表展上發表多款新作，其中一款與世界上最大潮間帶瓦登海（Dat Watt）合作的聯名表，推廣保育自然生態的理念，護育頻臨生態危機的瓦登海潮間帶。

世界上最大潮間帶瓦登海（Dat Watt）橫跨丹麥、德國與荷蘭三個國家，2009年被聯合國教科文組織列入世界遺產，總面積超過1萬平方公里，每年超過千萬隻候鳥在此停留，是世界上最大的潮間帶，ORIS今年與護育瓦登海潮間帶的環保組織瓦登海共同秘書處（CWSS）合作推出聯名潛水表，具有月相周期顯示功能，可顯示北半球潮汐變化，藍綠漸層色調的表盤源自潮間帶在光影下的美景，限量2009只，是瓦登海獲得UNECO列為世界遺產的年份。

寶齊萊與「魔鬼魚基金會」合作推出柏拉維深潛馬爾地夫腕表，表帶以海洋回收的塑膠瓶製成，21萬5000元。（Carl F. Bucherer提供）

寶齊萊積極參與海洋動物保育，2017年起「魔鬼魚基金會」 合作保育瀕臨絕種的魔鬼魚。（Carl F. Bucherer提供）

★寶齊萊

寶齊萊（Carl F. Bucherer）近年來也積極參與海洋動物保育的行列，悍衛地球生態環保也不遺餘力，2017年寶齊萊與「魔鬼魚基金會」（Manta Trust）展開合作，迄今已是第四年，今年雙方合作推出柏拉維深潛馬爾地夫特別版腕表（Patravi ScubaTec Maldives），表帶是以100%由地中海回收的塑膠瓶製成，搭載CFB 1950.1自製自動上鍊機芯，部分銷售收入將捐贈魔鬼魚基金會設立「浮動研究站」計畫，護育瀕臨絕種的魔鬼魚。

這款聯名表的天然橡膠表帶是以100%由地中海回收的塑膠瓶製成，表帶配有可微調的精鋼潛水折疊扣，方便潛水員延長表帶，將腕表套在潛水服上，具備旋入式表冠、自動排氦閥門及防水深度達500公尺的的卓越性能，搭載CFB 1950.1自動上鍊機芯。

沛納海今年推出Submersible E-Lab ID環保概念表，整支表有高達98.6%的比例是以環保再生物料製成，6萬歐元（約200萬台幣）。（PANERAI提供）

★沛納海

沛納海（PANERAI）近來與品牌大使Mike Horn合作推出環保概念的腕表，繼2019年以回收材質打造的Eco- Titanium腕表、2020年回收Pangaea帆船的廢棄傳動軸打造EcoPangaea陀飛輪兩地時間腕表腕表後，今年推出Submersible E-Lab ID環保概念表，整支表有高達98.6%的比例是以環保再生物料製成，包括100%再生的SuperLuminova夜光物料、100%再生矽材質打造機芯擒縱裝置等，為「永續時尚」立下典範，並樂與將環保回收物料的供應商資料與製表同業分享，齊力推動環保。

卡地亞Tank Must腕表搭載環保節能概念的SolarBeat太陽能機芯，電池壽命為16年，搭配以蘋果皮製成的人造皮革表帶。（CARTIER提供）

★卡地亞

卡地亞（CARTIER）今年主打充滿環保概念的Tank Must腕表，外觀延績Tank Louis Cartier腕表的設計，首度搭載環保節能概念的太陽能SolarBeat機芯，只要讓光線透過面盤上羅馬數字的細孔，就能完成充電，電池壽命為16年，另Tank Must腕表也首度採用人造皮革表帶，有4成源自植物，主要是以蘋果皮，藉此履行卡地亞對環境和生物多樣性的承諾。

(中時 )