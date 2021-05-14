巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）從根據地發動新一波火箭攻擊後，以色列今天以大砲和空襲轟炸加薩（Gaza），雙方越演越烈的衝突，如今已讓上百名巴勒斯坦人喪命。

在連日來的致命暴力衝突下，以色列軍人在領地邊界集結，不過他們強調，雖然稍早有聲明指軍方在加薩走廊（Gaza Strip）發動攻擊，但他們並未入侵。

今天稍早的影像顯示，在人口稠密的加薩市，巨大火球讓夜空變成橘色，還可以看到火箭飛向以色列。

聯合國表示，安全理事會將於16日開會討論，要解決這場衝突。同時，聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也呼籲「立即讓（衝突）降溫，並停止互相敵對的行動」。

古特瑞斯推文說：「太多無辜平民已經喪命，這場衝突只會加劇整個地區的激進化和極端主義。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國「十分擔心發生在以色列街頭的暴力事件」，國務院敦促民眾「重新考慮是否還要去以色列」。

包括荷蘭皇家航空（KLM）、英國航空公司（British Airways）、維珍航空（Virgin）、漢莎航空（Lufthansa）、伊比利亞航空（Iberia）在內的數家航空公司，都因為空襲取消了航班。

(中央社)