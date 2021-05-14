新冠肺炎再起，全台人心惶惶，近日屏東網傳3段錄音檔，指稱指稱有畢旅團客多人發燒送醫，疑似確診個案，屏東縣長潘孟安為此震怒，要求相關單位追查造謠源頭。恆春警方指出，稍早已帶回造謠者，是一名小黃司機見狀以為學生染疫，才會在群組廣發訊息。全案仍待進一步釐清。

網傳的3段錄音檔內容急促，指稱「剛已從墾丁大街送4個學生到醫院，已經確診，大家自己小心一點」、「有1、20人都發燒了，都是桃園南下畢旅的」內容繪聲繪影，掀起不少在地居民的不安情緒，恐慌情緒升溫。

最新消息指出，恆春分局稍早已將在網上造謠的民眾帶回，造謠者為44歲陳姓小黃司機，他行經恆春地區醫院時，聽門口警衛聊到師生正進行篩檢，以為這就是所謂的「確診」，因此透過錄音檔廣發群組，希望好意提醒其他司機避開，警方訊後將依《嚴重特殊傳染病肺炎防治法》第14條散布假消息，移送屏東地檢署偵辦，並進一步釐清詳細案情。

至於首批33人檢驗結果出爐、均為陰性，經衛生局請示中央流行疫情指揮中心，並由感染科醫師專業研判後，此案朝食物中毒案件處理，通知桃園市衛生局後，協助師生退房，返回居住地。

(中時新聞網)