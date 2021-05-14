台南市2月底水情亮橙燈已近3個月，旱象持續嚴峻，預估未來梅雨雨量偏少，全市3大水庫蓄水量僅剩8505萬立方公尺，台南市長黃偉哲加大力道開源節流，每天僅省下7萬噸水，還可支撐80天。

南台灣旱象持續，近日更出現高溫，中央氣象局統計去年6月至今，西半部雨量創下有觀測以來最少紀錄，預估5、6月梅雨量正常偏少，台南市轄內曾文、烏山頭、南化3大水庫有效蓄水量共剩8505萬立方公尺，曾文蓄水率剩5％、烏山頭蓄水率剩51％、南化水庫蓄水續剩15.6％。

台南市4月起民生用水進入全日減壓供水，各機關單位實施「多省水、多找水、多調水」等各項開源節流措施，台南市用水量在未實施節水措施前，民生加上產業用水每日約為97.6萬噸，現為每日用水量減為90.28萬噸，每天約省下7萬噸水。

台南市水利局表示，加強節水措施每天省下一點水資源，是為了避免水情進入供5停2的紅燈，等待雨季來臨解渴，只要一場適當的大雨，就可能為台南市水庫帶來上百萬噸的水量。

為了最大化利用建築工地地下水，水利局已在歸仁一處建築工地完成1組砂濾淨水設備，將工地地下水引入砂濾設備，淨水後每日可以提供300噸水。另一處位於南區水萍塭公園地下停車場工區，19日可建置砂濾淨水設備，每日同樣可提供300噸水。

水庫蓄水量約可撐到7月底，台南市黃偉哲呼籲市民一起共體時艱，疫情惡化時期，除了勤防疫洗手外，不忘節約用水，度過今年旱象。

(中時 )