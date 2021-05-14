疫情升溫，本土病例持續增加，國產疫苗聯亞疫苗試驗計畫主持人、中國附醫副院長黃高彬表示，國產疫苗有2家，分別是高端、聯亞，其中聯亞疫苗最快本周末打完第2劑，28天後抽血做抗體濃度測試，統計後送食藥署評估申請緊急授權使用，預計7月可供應給國人接種。

疾管署中部防疫指揮官黃高彬說，國產疫苗是次單位疫苗，技術經驗較純熟，副作用較國外新的疫苗低，不舒服感較低，常見的副作用就是施打部位呈局部腫脹，少數人施打後較為疲倦。

黃高彬指稱，現階段來講，國外的疫苗不管是AZ、輝瑞，或是莫德納等，相較起來，聯亞不舒服感較低，目前社區疫情擴散中，盼提升國內接種率。

黃高彬表示，國外包括，以色列、美國、英國經驗可以看得出來，除了社區管制，還需疫苗接種，台灣社區管制相當不錯，整體疫情控制相當好，若加上疫苗接種，就比較有機會與外國進一步交流，恢復經濟活動，希望透過國產疫苗副作用小，讓國民接受度高，得到相當保護，對國家貢獻很大。

(中時 )