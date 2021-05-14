全球疫情再度擴大，加上通膨急速上升恐促使提早升息，雙重擔憂造成全球股市劇烈震盪。「鉅亨買基金」表示，目前看好對利率較不敏感的價值類股或受惠於需求復甦的週期類股如美國大型價值股票基金，定期定額佈局風險較低。

美國近期公布4月消費者物價指數(CPI)年增率達4.2%，創12年新高。「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，雖然美國物價年增率今年有升高的壓力，但明年可望回落至2%以內，預期聯準會不會因此調整貨幣政策，不過美國10年公債殖利率很可能跟隨物價年增率走高。

另美國物價年增率與供應商交貨有密切相關，從1955年以來，美國共經歷過12輪庫存週期，當供應商交貨分項突破60時，廠商需要12至14個月的調整時間，才能讓供應商交貨分項重新回到60以下。此輪美國供應商交貨分項突破60的時間是去年10月，按照過往經驗，今年10月至12月美國供不應求的情況應可獲得緩解，物價升高壓力也會因此降低。

張榮仁指出，美國此次供不應求情況可能與過往不同，在美國政府多輪紓困與加發失業補助津貼的幫助下，美國民眾消費力並未因為經濟衰退而下降，反而因為不工作就有收入，許多人不願意回到勞動市場。隨著疫苗施打普及，積壓已久的需求逐步爆發出來，但在失業補助津貼還沒結束的情形下，復工較慢，生產遠遠跟不上需求成長。美國聯邦失業補助津貼將於9月到期，加上疫苗施打順利，美國供給可望於第四季大幅成長，有助舒緩供不應求的情況。

美國日前公布的4月非農就業報告失業率又回升到6.1％。張榮仁認為美國離升息還很遙遠。他說，美國目前的就業狀況仍不理想，以聯準會重視勞動市場的發展來看，在未充分就業下，聯準會仍可望維持寬鬆基調。聯準會半年金融穩定報告指出，即使經濟正在逐步恢復，但企業仍有極大破產風險，部分資產價格有可能因為風險情緒退縮而大幅回落，聯準會將繼續為經濟提供強力支撐，直到完全復甦。

另依照目前疫苗施打速度來看，美國將於年中左右達成群體免疫，可望於年中迎來報復性消費潮，屆時美國經濟數據將大量優於預期，並再次推升美國10年公債殖利率。

張榮仁認為，價值與成長類股走勢也將與年初相似，當美國長期公債殖利率快速升高時，對無風險利率變化較不敏感的價值類股將再次跑贏成長類股；另外，隨著消費潮的到來，受惠需求復甦的週期類股也是看好的標的。目前「鉅亨買基金」有申購優惠方案，建議投資人可趁股市震盪拉回時進場佈局。

(工商 )