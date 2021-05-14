這下子PLG總冠軍賽真的徹底變調了！先前才以返美陪伴老婆待產為由送走塔克的台新夢想家，14日突然宣告杰倫也將因為個人身體狀況返美休養，等同接下來的總冠軍賽僅剩希克斯一名洋將苦撐，幾乎宣告目前處於2勝1敗領先優勢的台北富邦勇士奪冠在望。

以下是夢想家發布新聞稿內容，「台新夢想家球員杰倫(Jerran Young)自季後挑戰賽以來受到個人身體狀況影響，在教練團、制服組與醫療團隊的持續全力協助下仍未能達到正常競技之狀態。經三方溝通，同意將安排杰倫儘速返美休養與家人相聚，並接受進一步檢查。

感謝杰倫這一季以來對夢想家的付出，夢想家球團一直以來始終與杰倫保持十分良好的互動與關係，雖遺憾無法與他並肩完成賽季，不過球團絕對將球員之身體健康因素作為第一優先考量，衷心希望杰倫返美後能儘快恢復健康，若身體狀況允許，下個球季夢想家將仍會積極爭取與他再續前緣。

球團基於維護個人隱私權之原則，有責任且必須保護杰倫之病況內容，因此恕無法完整說明詳細情形，再請包容諒解。」

杰倫先前就有傳出罹患憂鬱症，卻在總冠軍賽G1以拉肚子為由只打13分鐘，昨天的G3也只打25分鐘，如今卻驚傳提前返美噩耗，也讓PLG今年季後賽連兩個系列戰，都出現球隊僅剩單洋將苦撐的詭異場面，先前季後挑戰賽桃園領航猿只用喬登一人撐完整個系列戰。

(中時 )