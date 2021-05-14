新冠肺炎疫情升溫，防疫升級！即日起至6月8日，靈鷲山總本山參訪行程、全台講堂及各中心等據點的共修、課程、活動，全數暫停或延期辦理；世界宗教博物館也同步休館。（世界宗教博物館提供）

新冠肺炎疫情升溫，防疫升級！即日起至6月8日，靈鷲山總本山參訪行程、全台講堂及各中心等據點的共修、課程、活動，全數暫停或延期辦理；世界宗教博物館也同步休館。（世界宗教博物館提供）

新冠肺炎疫情升溫，防疫升級！即日起至6月8日，靈鷲山總本山參訪行程、全台講堂及各中心等據點的共修、課程、活動，全數暫停或延期辦理；世界宗教博物館也同步休館。近期大型法會和浴佛活動，全部改採線上共修方式，更發起每日持誦〈楞嚴咒心〉，以心靈防疫匯聚的正念能量，串聯善業，共同防疫。

此外，教團內部工作人員自5月初開始採遠距辦公，少數到辦公室者以分流上班方式因應，進出嚴格執行量體溫、酒精消毒、實聯制登記，要求全天戴口罩，並天天派員用次氯酸水加強環境消毒，希望防疫滴水不漏。

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續升溫，衛生福利部宣布提升防疫層級至二級，靈鷲山開山住持心道法師叮囑大家「保護自己、慈悲他人」，在日常生活中遵守勤洗手、戴口罩、保持社交距離等防疫規範。

面對疫情，原訂5月16日舉辦的第3場水陸先修《藥師寶懺》法會，改至聖山寺線上直播；5月23日至6月13舉辦的「大悲閉關21」，取消實體共修，全部採線上共修方式；5月19日的浴佛節活動，邀請大眾「線上浴佛迎佛誕」。另，東北角旅行禪、龍樹閉關及畢業典禮、每月淨灘等大型活動、花蓮水懺法會、台北水懺法會、嘉義地藏法會將延期舉辦。

(中時 )