印度受到COVID-19疫情肆虐，單日新增確診和病歿人數屢破新高，醫療體系已在崩潰邊緣，引發全球關注。而台灣本月起，本土疫情感染再擴大，造成市場恐慌，法人機構預估，亞洲國家多以出口為導向，疫情擴大造成的影響主要會是在內需部分，但後續確實需密切觀察疫情是否會影響到科技產業鏈。

新冠疫情對開發中國家的影響持續擴大中，好不容易全球供應鏈的穩定性稍見曙光，如今市場再度掀起隱憂，某種程度上也拖累了景氣復甦的速度。根據過去一周ETF資金淨流量顯示，整體股票型ETF近周獲資金淨流入一三九億美元，其中主要淨流入美國五五．五億美元、全球二三．六億美元及日本十七．六億美元；歐洲、中國、東歐及拉美股市也分別有資金淨流入七．八億、七．一億、○．一億及○．○三億美元。

特別是仰賴外銷出口的亞洲，隨著疫情在印度、日本與部分東協國家的擴大，缺料與缺貨的消息頻傳，也讓外資上周降低了對亞洲股市的買進力道，使得亞洲股市的表現在上周也跌多漲少，數據顯示，新興市場及亞太股市的資金分別為淨流出一．五億及一．二億美元。

外資看好 中國股市傲視亞股

據統計，上周外資對東北亞股市僅買超中國股市○．八八億美元，這當中除了受到五一長假的影響外，四月份中國採購經理人PMI指數微幅下滑也是原因之一。即使如此，中國股市仍是今年外資在亞洲最支持的股市，年初至今買超金額累計達二三六億美元，遙遙領先其他亞洲市場。唯媒體報導美國總統拜登可能維持對中國企業投資禁令，壓抑中港股市收黑。

針對相對強勢的台、韓股市，上周外資皆同步賣超。台股上周雖僅遭外資賣出四．二一億美元，上周的大幅波動，已經引起投資人驚恐，加上集中市場高檔連續五千億以上的成交量，永豐金證券表示台股有待冷卻，建議投資人暫時觀望。今年來外資雖已累計賣超達九十八億美元，但對照台股今年至今上漲一七．三二％同樣高居亞股之冠的表現，可明顯看出，外資今年的買賣超動態，對台股走勢已不再有決定性的影響。

台股上周連續出現5,978億與6,723億的大量，瞬間摜破一萬七千點大關，造成高檔山崩的原因，可歸咎於台灣突然出現疫情恐慌。永豐金證券表示，從過去經驗看，這種突發的利空殺盤常會伴隨急速反彈，上周的長下影線是否具有支撐力道，有待觀察產業基本面發展。本周末將是台股第一季財報公告期限，全部財報統整比較有可能使股價再調整，同時不少公司也在本周召開法說會及股東會，股利題材將會是評價焦點。

另外，受到疫情持續擴大影響，外資上周對印度股市的賣超金額已擴大到三．七六億美元，但印度股市卻還是小漲了○．八六％。東協各國除了印尼有資金淨流入外，其餘市場還是面臨外資賣超的壓力，就連過去表現相對強勢的越南，外資在上周也賣超了一．二九億美元。

景氣復甦仍是未定數 留意股市大幅波動

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，近來缺貨與缺料的狀況已在部分航運及原物料價格上反映，這雖有助於推升類股輪動，但同時也擴大市場對通膨的預期。據四月份已公布的財報顯示，大部分企業的獲利都優於市場預期，而循環股因基期較低，股價較受激勵，但NASDAQ與費城半導體則是軟弱無力。

唯中國採購經理人PMI指數微幅下降，美國同期的PMI與就業數據也相對下滑，可見景氣復甦仍不夠明朗，投資人還是要當心股市大幅波動的可能。期間美國財政部長葉倫突然放出有意升息的言論，雖今已不是FED主席，可是也洩漏出財經官員心裡的想法，引起市場一陣驚慌，可見對於貨幣政策愈來愈敏感。

林雅慧補充，企業獲利的成長，使許多企業在今年提高股息股利的發放。據去年四月疫情最嚴重期間的統計，S&P 500成分股中超過二十四家企業宣布暫停發放股息，但今年四月，已超過三十三家企業宣布調高股息。此外，不少企業看好未來獲利前景，宣布買回庫藏股，這些舉動也讓高股息股票的投資後市可期。特別的是，全球股利率超過三％的企業中，有超過二四一家企業在亞洲，遠超過排名第二歐洲的一一○家。

摩根太平洋科技型產品經理張致寧表示，亞股在股息股利政策上較具優勢，所以資金輪動的現象也相當明顯，中國股市也出現了類似的狀況，儘管中國製造業數據較上月略微放緩，但多數中國企業首季的財報表現相當亮麗，且獲利表現也已回到疫情前水準，滬深300指數成分股的盈利年增長率更達二七％，是二○一○年以來增速最快的首季表現，在這當中又以汽車等非必需消費類股增長最強。

亞股目前仍享有明顯的基本面優勢，張致寧指出，受企業獲利增強影響，近期大型的中國股票ETF以及流通範圍更大的新興市場基金，在五一長假前均出現明顯的流入。截至四月三十日當周，流入中國內地和香港的資金總量共計達到五．八三億美元，顯示短線資金已回流基本面仍具優勢的中國股市。

疫情持續影響商業模式改變

長線來看，永豐金證券指出，全球股市處於資金行情與景氣行情的交接期，展望還是偏向樂觀，只是波動震盪會較劇烈。技術面上注意多處大量成交留下的支撐與壓力，建議多看多空力量消長，可布局基本面看好的電子股，及近期強勢的傳產股。

富蘭克林證券投顧分析，美國四月非農就業報告不如預期，代表經濟重啟的休閒娛樂飯店產業新增就業三三．一萬人，高於前月的二○．六萬人，但零售業就業意外減少一．五萬人，葉倫表示無須過度解讀單月的就業數據，而應觀察整體趨勢。

富蘭克林證券投顧指出，現階段看好全球電子商務、基因突破、智慧機器、創新金融及指數級數據等五大創新主題的投資前景，其中儘管有部分人士認為電子商務已來到後期階段，但研究團隊認為其成長潛力仍龐大。預期新冠疫情將持續對消費者行為造成影響，越來越多的行業尋找機會推動線上數位業務，並發展新的商業模式，如共享經濟、拍賣、影響力行銷等趨勢，都將支持全球電子商務的長期投資主題。

美盛西方資產美國高收益債券基金經理人伯加南表示，隨著疫苗普及與大規模財政刺激政策的實施，市場對於經濟復甦能力還是深具信心的，高收益產業也將持續受惠，雖然評價面已反映利多，但對高收益的強勁需求，使技術面維持良性。經濟重啟題材未來看好，建議可加碼部分循環性產業如航空、郵輪及零售業，並搭配非循環性的較高品質標的，以穩定投資組合波動。

理財觀點-主要股票型ETF資金流向統計。(圖/理財周刊提供)

本文作者：沈安玨

(本文摘自《理財周刊1081期》)

《理財周刊1081期》

(中時新聞網)