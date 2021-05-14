【LIVE直播】傳今本土新增逾20例？指揮中心記者會最新說明（中時新聞網）

新冠疫情本土確診個案再創新高！中央流行疫情指揮中心今公布國內新增29例本土COVID-19確定病例（案1263至案1291，含5月13日晚間公布2例，案1272、案1273），全數為本國籍，其中16例女性、13例男性，年齡介於10多歲至70多歲；4人無症狀，其餘25人發病日介於5月2日至5月12日。

陳時中表示，案1229一開始疫調時聲稱自己的小孩都在國外，之所以發現案1289確診，是因個案發現父親確診後，自行到醫院進行採檢，之後才發現確診，兩人在可傳染期內有過至少一天的接觸。由於案1229涉隱匿疫調，陳時中說不排除開罰。

新北市板橋區今傳出有國中生確診，陳時中今證實，案1291是板橋某國中的學生，同班同學已被隔離，學校也實施停課，未被匡列的班級不用過度擔心，可繼續依照會考時程備考。被匡列的學生將隔離兩周，不用參與會考，兩周後進行補考。

指揮中心表示，初步調查新增個案與先前確診個案之流病相關性，其中16例與台北市萬華區茶藝館及周邊相關；5例與案1203及其相關個案有關；1例與宜蘭遊藝場個案相關；7例感染源不明。

陳時中指出，今確診的有4人與案1203曾有過接觸，分別為案1264、1271、1275、1276，目前針對案1203已採檢151人，23人陽性、84人陰性、44人檢驗中，另有29人待採。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，近期的本土個案至少確定3人重症，其中2人插管，先前的重症個案大部分都在復原中，包含諾富特、華航相關的，最後1例呼吸器也快要移除了。

(中時新聞網)