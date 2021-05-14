藍腹鷴求偶舞曲第3樂章，公鳥雙羽下垂，露出腰部金屬藍光。（森林護管員余宏斌提供提供／王文吉台中傳真

「鳥與鳥的連結」生態版 武陵桃山步道臉紅上映（森林護管員余宏斌提供提供／王文吉台中傳真）

東勢林管處森林護管員余宏斌日前於武陵桃山步道巡視，赫然發現步道旁一陣騷動，定睛一看，竟是藍腹鷴光天化日之下大膽求愛戲碼，只見公鳥一會兒小跑步繞著母鳥打轉、一會兒又雙腳跳躍追逐，母鳥則是害羞閃避。

藍腹鷴求偶珍貴畫面吸引經過的遊客駐足欣賞，直呼實在太可愛。護管員余宏斌也拿起手機拍下令人眼紅心跳的動作片，影片中不管母鳥怎麼閃，都逃不出公鳥的粉紅泡泡。

東勢林管處說明，藍腹鷴求偶舞曲分為6個樂章，包括1.聳頭立白；2.臉冠擴大；3.雙羽下垂，露出腰部金屬藍光；4.尾羽扇張；5.全身羽毛面向母鳥做傾側性排列；6.圍著母鳥，搖動尾羽做環繞式跳躍。全套舞下來約10至40分鐘，呼籲「如遇藍腹鷴約會中請勿打擾」。

東勢林管處表示，藍腹鷴繁殖季是2至5月，野生個體一窩約6到8顆蛋，累積到一定數量後，母鳥才會開始孵蛋，確保每顆蛋孵化的時間相近，未來才能帶著雛鳥一同外出覓食。

東勢林管處指出，由於母鳥產下每顆蛋的間隔需要2天，因此超過5顆蛋的孵化率就會下降，這就是為什麼在野外，很少看到母鳥一次帶著5隻以上雛鳥一起出現的原因。

(中時 )