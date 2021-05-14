大陸當局日前表明對大宗商品價格飆漲的關切後，當地鐵礦石價格一夕暴跌，周四（13日）大連鐵礦砂期貨盤中狂瀉9.5%。分析師指出，國家高層非常重視鐵礦石價格漲太快，目前採取政策將對鐵礦石價格有一定降溫作用，並預期在鐵礦砂增產前，價格將持續高檔震盪。

路透報導，大連商品交易所9月鐵礦砂期貨主力合約，13日一度暴跌9.5%，來到每噸1190元人民幣， 終場下跌7.5%， 收在每噸1217元人民幣；其他相關鋼鐵原料也拉回，大連煉焦煤和焦炭都下跌3.9％，報價分別為每噸人民幣1988元和2729元。

大陸國務院總理李克強周三（12日）在國務院常務會議，再度提及大宗商品價格。會中要求追蹤國內外形勢和市場變化，做好市場調節，應對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響，加強貨幣政策與其他政策配合，保持經濟平穩運行。

大陸證券日報報導，銀河期貨首席策略分析師沈恩賢表示，鐵礦砂價格創下3月10日以來單日最大跌幅，除了下半年鐵礦砂有望增加供給外，政策面影響仍是主因。他認為，國家高層非常重視鐵礦石價格漲太快，目前採取政策會抑制和減少對鐵礦石投機行為，對價格飆漲有降溫作用，並預估在鐵礦砂增產前，價格將在高檔震盪。

紐約鐵礦石價格飆漲至每噸237.57美元破天價，原因在於大陸強勁需求，造成市場供不應求，但因大陸當局出手降溫，部分分析師並不認為這波漲勢有續航力。

CRU分析師Erik Hedborg在報告中提到，「現在或將來都不會在鐵礦石市場上看到極度吃緊的情況。我們看不到價格已漲到超過生產商成本的任何支撐。」

不過，穆迪投資公司指出，鐵礦砂漲勢會稍作回檔，在供應持續緊繃之下，價格仍會維持高檔。穆迪副總裁Barbara Mattos受訪時提到，今年初鐵礦砂高價難以持續，不過供應吃緊和未來幾年沒有大幅增產計畫，2021年市場基本面仍然強勁。

(中時新聞網)