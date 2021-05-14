台灣基進立委陳柏惟罷免案二階段連署書送交選委會，國民黨立院黨團今召開「修憲併大選可以！罷免併公投不行？」記者會指出，中央明顯不希望罷免併公投，已造成地方反彈；選罷法明定罷免案投票期間有各類選舉「應」同時投票，中選會主委李進勇還公然曲解法令。既然民進黨主張修憲綁大選，罷免就絕對可以綁公投，中選會不要搞雙標，為政治考量修改規則。立委林為洲更喊話陳柏惟「卡有叫小咧（有種）！」學學高雄市議員黃捷，要有膽識迎戰罷免案。

黨團書記長鄭麗文說，中央似乎不希望公投案與罷免案同時舉辦，要將兩個投開票所分在兩個地方，造成地方的全面反彈。因兩案分開辦理會勞民傷財，地方資源根本不夠，且會造成選民投票的不方便。台中市選委會也在4月28日函文中選會，希望可以將公投與罷免案投票同時辦理。

立委林思銘說，中選會主委李進勇昨天在委員會接受質詢時表示，法律中沒有明文規定公投與罷免案必須在同一天舉辦，這是曲解法律。根據選罷法第87條規定「罷免案之投票，應於罷免案宣告成立後二十日起至六十日內為之，該期間內有其他各類選舉時，應同時舉行投票。」顯示公投應可以跟罷免案同時舉辦。

立委吳怡玎說，將公投案與罷免案同時辦理經費較為節省，分開辦理要多3000萬元支出，相反合併辦理的話僅需30多萬元。中選會擔心會造成混亂的問題也不存在，2018公投綁大選是因有13張票，這次合併辦理也僅會有5張；何況在疫情升溫下，要讓民眾多次出門投票嗎？兩次投票也會造成選民的不便。

立委林為洲強調，法有明文規定，中選會不要曲解公投非選舉，它就是；台中市選委會已決議並函文中選會盼合併辦理，請尊重地方執行機關權責。國民黨當然知道民進黨在攻防、想分開，陳柏惟也很擔心，但「卡有叫小咧（有種）！」看高雄市議員黃捷怎麼挺過罷免，就是用正面態度迎戰，認為自己做得這麼好，就鼓動支持者出來投票。

(中時 )