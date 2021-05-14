北市社區淪陷！萬華茶館2女子確診 直擊阿公店人潮「瞬間嚇光」

新冠肺炎疫情持續延燒，北市府將在萬華地區設置篩檢站，新北市長侯友宜14日上電台專訪時被問到新北是否也要設篩檢站時表示，他認為新北篩檢量能夠，他也建議中央對於高危險區可以做快篩、普篩，但他強調防疫還是大家同心齊力才可以打仗，新北也會跟CDC和鄰近縣市同步，大家把問題解決。

專訪中，主持人尹乃菁詢問侯友宜，北市將設篩檢站，與萬華一橋之隔就是板橋，是否也要比照辦理，或是先前傳出確診的蘆洲等地區。

侯友宜說，萬華是高危險區域，中央也發了60萬通簡訊，北市要成立篩檢站，新北也有能力做快篩，他前幾天就提出高危險區普篩的建議，可以把很多隱型感染者找出來，「多做絕對沒有錯」，但快篩確實有準確率的問題，仍要克服。

侯友宜說，雖然獅子會感染有擴散出去，但該擴大匡列的人都框住了，目前比較擔心會有其他感染源延伸到新北其他區，市府今天已展開全面清消，若再有個案出來，看疫情演變，若是高危險區的地方，可以設快篩站。

(中時 )