新北市板橋某國中傳出有學生出現發燒、咳嗽等症狀，疑似確診新冠肺炎，市長侯友宜今天（14日）接受媒體採訪時，並未否認此事，強調一切都以中央流行疫情指揮中心公布為準，新北市目前也以掌握個案狀況，並也以匡列居家隔離，若影響到會考考生，也將會於5月29、30日進行補考，確保考生權益。

新北市今早10時啟動24小時大清消作業，侯友宜親自坐鎮督軍，他在受訪指出，新北市目前能夠完全掌握這個狀況，對該個案疑似傳染都已做好充分準備，目前也以匡列居家隔離。

侯友宜表示倘若匡列居家隔離影響到考生會考權益，也將會於5月29、30日補考，確保考生權益，後續也將以增額錄取的方式，彌補沒辦法參加會考的同學，此外，疫調也有擴及到補習班等相關地點，昨天（13日）也已清潔消毒完畢。

侯友宜說，會考場所會安排人員隨時量測體溫、要求考生全程配戴口罩並消毒外，目前也以備妥備用教室，另外，嚴禁家長陪考，也不容許周邊有人逗留，這次國中會考，將「全面備戰」。最後針對該名考生，侯友宜則表示，希望仍以中央流行疫情指揮中心公布為準。

(中時 )