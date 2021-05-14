桃園市環保局於109年度志願服務主管機關績效評鑑中，榮獲最高評等「優等」的殊榮及5000元禮券，獲獎的永續科同仁再度發揮志願服務的精神，7日由桃園市環保局副局長陳增祥親自帶領同仁前往位於平鎮區的私立樂活育幼院，並將禮卷全數捐助，希望能達到拋磚引玉的效果，鼓勵大眾發揮人飢己飢的志工精神。

陳增祥表示，志工是市府各單位的夥伴和資產，不僅是與民眾溝通的微笑橋樑，讓單位運作更順利，也能累積工作上的喜悅和收穫，展現人生不同價值，也鼓勵各單位成立志工隊，提供多元服務，除了在政府單位、文教機構、公共衛生、社福機構服務的傳統型志工外，還新增環境、生態、山林守護、海岸巡護、新住民通譯等志工類型，未來持續擴大志工服務類別，鼓勵志工間跨領域交流。

陳增祥說，桃園志願服務項目共18大類，志工人數超過10萬人，感謝志工經年累月的服務貢獻，桃園市政府將持續擴大志工服務類別及增加青年志工人數，給予志工朋友更多鼓勵和支持，落實「志工桃園」，追求城市進步。

陳增祥提到，環保局此次能夠獲得評鑑優等的成績，這份榮耀是由全體環保志工共同努力而來的。桃園市環保局轄下的志願服務運用單位共有14處，環保志工隊共有590隊，人數高達3萬7千多人，除了有各里的環保志工隊之外，還有水環境巡守隊、海岸巡護隊、環保潛水隊、環境教育志工隊…等，相當的多元，從海洋到陸地，從環境維護到教育推廣，都看得到我們志工們為保護環境，默默付出不求回報的身影。

(中時 )